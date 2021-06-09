بلجيكا: بدء مرحلة تخفيف للقيود مع استمرار تراجع مؤشرات كوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تنطلق في بلجيكا اليوم مرحلة جديدة من مراحل التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على المواطنين في إطار التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

هذا وكانت الحكومة الفيدرالية قد سمحت، اعتباراً من اليوم، بافتتاح الصالات الداخلية للمطاعم والمقاهي أمام مرتاديها، بعد أن كان الأمر مقتصراً على الأماكن الخارجية منذ عدة أسابيع، وكذلك استئناف أنشطة صالات الرياضة وإلغاء الزامية العمل من المنزل.

وتأتي هذه الإجراءات الجديدة في إطار مخطط متكامل يتمثل في فتح حدود البلاد واطلاق كافة الأنشطة الصيفية تباعاً لإنقاذ الموسم الصيفي وانعاش الاقتصاد المتضرر جراء وباء كوفيد 19.

في السياق نفسه، قررت الحكومة المحلية في العاصمة بروكسل السماح للناس بالتجول بدون كمامات في الخارج واقتصار استخدامها على المشافي، المواصلات العامة والأماكن شديدة الازدحام.

أما بخصوص مؤشرات الوباء، فقد أعلنت السلطات الصحية عن استمرار انخفاض اعداد المصابين بالمشافي وكذلك الإصابات، فلم يتم تسجيل “إلا” 1528 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع عدد الإصابات الاجمالية إلى 1,072,175 حالة.

أما معدل الوفيات، فقد شهد تراجعاً ملحوظاً، إذ تم تسجيل 14 حالة وفاة يومية وسطياً في الفترة ما بين 30 أيار/مايو الماضي و5 حزيران/يونيو الحالي، ما رفع عدد ضحايا الوباء إلى 25,051 منذ بداية انتشاره قبل أكثر من عام.