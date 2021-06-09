برلماني أوروبي: كفانا جدلاً عقيماً وعلى أوروبا إيجاد حلول لمعضلة الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا برلماني أوروبي إلى الكف عن الجدل العقيم بشأن مسألة الهجرة، وقال إن على أوروبا إيجاد حلول لهذه المعضلة.

وأضاف عضو البرلمان الأوروبي من حركة خمس نجوم الإيطالية، دينو جاروسّو في مداخلة خلال الجلسة العامة، الأربعاء: “مرة أخرى في المجلس الأوروبي الأخير، حشرت أوروبا رأسها في الرمل، مفضلة عدم التطرق إلى قضية الهجرة. من ناحية أخرى، وبفضل مبادرة إيطاليا، تم إضافة بند إلى جدول الأعمال بهذا الشأن، حسنًا أن نتحدث عن ذلك، لكن هذا لا يكفي. يجب اتخاذ إجراءات”.

وذكر جاروسّو أنه “لعقود من الزمان، ظلت أوروبا تناقش، تتساءل وتنقسم حول كيفية التعامل مع موضوع القرن والفضيحة المطلقة التالية: آلاف الرجال والنساء والأطفال يموتون كل عام في البحر المتوسط​​، على بعد بضعة كيلومترات عن سواحل صقليتي الجميلة”.

وأشار البرلماني إلى أن “الحل موجود بالفعل، إنه يسمى التضامن وهو مكتوب على أوراق معاهداتنا لكن ليس في الواقع، دعونا نقول ذلك بوضوح: معيار بلد الدخول الأول صفعة على وجه مبدأ التضامن بين الدول ويجب إلغاءه، ينبغي على جميع الدول الأعضاء معالجة ظاهرة الهجرة معًا”.

وأردف: “إن هذا يعني بالتالي مزيداً من الوسائل، الأموال، الرجال، التدابير الفعالة ضد نشاطات الاتجار بالبشر، والتوزيع التلقائي والإجباري لطالبي اللجوء”. واختتم جاروسّو بالدعوة إلى أن “لا يتحول المجلس الأوروبي المقبل إلى مائدة مستديرة عقيمة أخرى، يتحدث فيها الجميع ولا أحد يقرر أي شيء: هناك حاجة إلى حقائق ملموسة”.