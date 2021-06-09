يوهانسن: استعداد لتجديد التزامنا مع تركيا بخصوص المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضة الأوروبية مكلفة الشؤون الداخلية يلفا يوهانسن، على أن الاتفاق المبرم بين الاتحاد وتركيا عام 2016 بشأن اللاجئين والمهاجرين لا زال ساري المفعول بالنسبة لبروكسل.

وكانت يوهانسن تتحدث خلال مؤتمر صحفي عقدته بالاشتراك مع وزير الهجرة اليوناني بعد اجتماعهما اليوم في بروكسل لبحث العديد من المسائل المتعلقة بمستقبل سياسة الهجرة الأوروبية.

وأشارت يوهانسن أنها أبلغت الطرف التركي استعداد الاتحاد الاستمرار في دعم أنقرة لتحمل عبء اللاجئين، ” ولكن على تركيا أن تظهر التزامها بالاتفاق المبرم خاصة فيما يتعلق باستعادة المهاجرين على الجزر اليونانية وضبط الحدود”، وفق كلامها.

وأثنت المسؤولة الأوروبية على التقدم الذي أحرزته أثينا في مجال خفض عدد اللاجئين القادمين إلى أوروبا وتأمين استقبال جيد للمتواجدين على جزرها وتعزيز سياسة الاندماج.

لكن المفوضة كررت انتقاداتها لليونان بسبب ما وضع مدافع صوتية على الحدود، وقالت: “يبدو لي أنها طريقة غريبة لحماية الحدود”.