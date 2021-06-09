الكرسي الرسولي يرحب بتقرير إيجابي حول تدابيره ضد غسيل الأموال 

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – استقبل الكرسي الرسولي “بارتياح” تقرير مرصد (Moneyval) التابع للمجلس الأوروبي، المنشور اليوم، وكذلك بـ”التشجيع على مواصلة السير على هذه الطريق”.

هذا وقد انبثق تقييم إيجابي عن النسخة السادسة لتقرير (Moneyval) حول فعالية إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي نفذها الكرسي الرسولي ودولة الفاتيكان.

وأفاد الكرسي الرسولي في مذكرة الأربعاء، أنه “مع الاعتراف بفاعلية التدابير التي اتخذتها جميع الهيئات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تؤكد سلطات الكرسي الرسولي التزامها بمواصلة مسيرتها في ظل الامتثال الكامل لأفضل المعايير الدولية”، وأنه “تحقيقا لهذه الغاية، سنقيّم التوصيات الواردة في التقرير بعناية”.

وقد حظيت حاضرة الفاتيكان في تقرير (Moneyval) المالي على خمسة أحكام إيجابية بشأن الفعالية “الجوهرية” لإجراءاتها، وستة أحكام تتعلق بفعالية “معتدلة”، بينما “لم يتم اصدار حكم على فعالية “منخفضة” ما بأي حال من الأحوال.