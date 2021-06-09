الخارجية الايطالية تدين مقتل عاملي إغاثة في كمين بجنوب السودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت وزارة الخارجية الايطالية الاربعاء عن “الادانة الشديدة” للهجوم الذي وقع في دولة جنوب السودان على قافلة إنسانية لمنظمة غير حكومية إيطالية (CUAMM – أطباء من أجل إفريقيا).

وتقدمت الخارجية- في تغريدة عبر منصة (تويتر) غداة الكمين الذي وقع قبل يومين بالقرب من مدينة رومبيك – بـ”التعازي الحارة لأسر اثنين من عمال الإغاثة من جنوب السودان طالهما الحادث المأساوي”.

وبمقتل عاملي الاغاثة في المنظمة الايطالية يرتفع عدد الضحايا إلى 128 من العاملين في المجال الإنساني، معظمهم من جنوب السودان، منذ اندلاع الحرب الاهلية في عام 2013، حسبما أفادت بعثة الأمم المتحدة في الدولة الافريقية.

ودعت البعثة الاممية، في بيان إدانة أمس الثلاثاء، “الحكومة إلى تعزيز إنفاذ القانون والتحقيق في هذه الجرائم وتقديم الجناة للعدالة على وجه السرعة”، مشيرة إلى أن الشهر الماضي شهد مقتل أربعة من عمال الإغاثة.