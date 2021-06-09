وزير الزراعة الايطالي: نسعى لإتفاقية مؤقتة مع ليبيا بمجال صيد الاسماك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير السياسات الزراعية الايطالي، ستيفانو باتوانيللي أن الحكومة تعتزم الشروع في حوار مع السلطات الليبية في سياق ترسيم حدود المناطق البحرية الخالصة، في إشارة إلى مسألة صيد الاسماك قبالة المياه الليبية والتي وصفها بـ”الشائكة”.

وقال الوزير، في مساءلة أمام مجلس النواب الاربعاء “فيما يتعلق بالمسألة الشائكة للغاية المتعلقة بالصيد، أذكر أن إعلان الطرف الليبي للمنطقة المحمية البحرية هو أمر مشروع بحد ذاته، كما أفادت وزارة الخارجية”، مضيفا “لذلك نحتاج إلى تحديد أدوات إنتقالية على وجه السرعة لضمان دعم صيادي الأسماك ومالكي السفن الأكثر تضررًا بشكل مباشر من هذا الوضع”.

ورأى الوزير أنه بوسع إيطاليا وليبيا “إستكشاف إبرام اتفاقية مؤقتة على الصعيد الثنائي” مما يجعل من الممكن بمقتضاها “تحديد الطريقة التي من شأنها تعزيز الاتفاقات بين المشغلين الإيطاليين والليبيين في القطاع الخاص وتسهيل منح تراخيص الصيد في المناطق المحمية”.