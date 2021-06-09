ميلوني تهنئ برلماني في حزبها لإنتخابه رئيسا للجنة أمن الجمهورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تقدمت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) اليميني المعارض، جورجا ميلوني بالتهنئة للرئيس الجديد للجنة البرلمانية لأمن الجمهورية (كوباسير)، السيناتور أدولفو أورسو الذي ينتمي لحزبها.

وتم إنتخاب رئيس اللجنة البرلمانية الجديد الاربعاء بعد جدل إستمر لثلاثة أشهر بين ميلوني وزعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني، والذي دافع عن إحتفاظ النائب في الحزب رافاييلي فولبي بالمنصب على الرغم من أن القانون الايطالي ينص على إسناد رئاسة لجنة أمن الجمهورية إلى المعارضة.

وامتنع فولبي، الذي إضطر مؤخرا لتقديم إستقالته من رئاسة اللجنة، عن التصويت.

واشارت ميلوني في مذكرة إلى أن “السيناتور أورسو وبصفته نائبا سابقا لرئيس لجنة أمن الجمهورية، أظهر مهارة وكفاءة ونحن على يقين من أنه سيكون قادرًا على شغل هذا المنصب المهم والحساس بنفس الاسلوب، دائمًا لصالح الدولة والإيطاليين”.

وتكمن مهام لجنة أمن الجمهورية في ممارسة الرقابة البرلمانية على عمل أجهزة المخابرات الإيطالية.