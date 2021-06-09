إيطاليا: 77 وفاة جديدة بكوفيد وتسجيل 2199 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت بيانات لوزارة الصحة الايطالية صدرت مساء اليوم الاربعاء بتسجيل 77 وفاة بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، بينما يلغت الاصابات الجديدة 2199 حالة.

ويصل بذلك إجمالي الوفيات، منذ تفشي الوباء في شهر شباط/فبراير من العام الماضي، إلى 126 ألفا و767، والعدد التراكمي للإصابات إلى 4 ملايين و237 ألفا و790.

ويبلغ عدد الحالات النشطة المؤكدة اليوم 174 ألفا و935 حالة، من بينها 4 آلاف و382 مرضى بالاقسام العامة المخصصة لـ كوفيد-19 بالمستشفيات و661 في وحدات العناية المركزة.

نسبة الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات المخبرية للكشف عن الفيروس استقرت عند 1%، بعد إجراء أكثر من 218 آلاف فحص جزيئي ومستضدي.