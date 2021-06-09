ساسولي: أوروبا لم تستخدم لقاحات كورونا كأدوات سياسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن رئيس البرلمان الاوروبي، ديفيد ساسولي أن أوروبا “فخورة جدًا”، كونها “صدرت نصف 600 مليون جرعة” من اللقاحات المضادة لفيروس كورنا المستجد (كوفيد-19) المُنتجة في القارة العجوز إلى “90 دولة منذ مطلع كانون الثاني/يناير”، بدلا من إستخدامها كـ”أدوات سياسية”.

ورأى ساسولي (القيادي في الحزب الديمقراطي الايطالي) أنه “إذا كانت شركات تصنيع اللقاحات الرئيسية الأخرى تصرفت بنفس الطريقة، لكان العالم أكثر أمانًا اليوم”.

وأضاف رئيس الجهاز التشريعي الاوروبي في تصريح صحفي الاربعاء “العالم اليوم ليس كذلك، ولا أحد يعتقد أنه في أمان إذا تعرض الآخرون للوباء”، مشيرا إلى أنه في الاتحاد الاوروبي “كانت هناك جهود تضامنية فريدة من نوعها، بينما حظرت دول أخرى الصادرات واستخدمت اللقاحات كأدوات سياسية”، في حين أن “أوروبا لم تفعل ذلك”.