مسؤول صحي إيطالي: لا أسترازينكا لما دون سن 30 عامًا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول صحي إيطالي إن لقاح (أسترازينيكا) لن يعطى لمن هم لما دون سن الـ30 عامًا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، بييرباولو سيليري في تصريحات إذاعية الخميس، أنه “لا ينبغي في رأيي استخدام لقاح (أسترازينيكا) المضاد لكوفيد 19 لمن هم تحت سن الثلاثين، ولا أوصي به بالنسبة للنساء دون سن الخمسين بشكل خاص”، لكن “يجب على وكالة الأدوية الأوروبية (Ema) ووكالة العقاقير الإيطالية (Aifa) تقييم هذا القيد المحتمل”.

وأكد سيليري أن “الشكوك تبرز اليوم بشكل أكبر نظراً لكون نسبة الانتشار والإصابات الأسبوعية بالفيروس قد انخفضت بشكل كبير”، ومن “الواضح أنه إذا كان اللقاح قد أعطى اشتباهًا ببعض المضاعفات، عند الشباب بشكل خاص، فإن الفرق بين نسبة الخطر والفائدة لهؤلاء الأشخاص تقل إلى حد ما”.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه “بالتالي، فمن المحتمل أنه بالنسبة للقاحات التي لا تستخدم الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRna) قد تكون هناك مراجعة للإشارات المتعلقة بالعمر، مع توخي مزيد من الحذر اليوم من أن نسبة انتشار الفيروس أقل بكثير”.

وذكر سيليري أنه “حجزت في الصيدلية وسأقوم بأخذ لقاح (جونسون آند جونسون)، لكن عمري يزيد عن 40 عامًا ولست امرأة، لذلك يمكنني أن أكون متأكدًا تمامًا”، من أمانه “لكن إذا كان لدي صديق في الـ30 من العمر، فإنني أوصيه بلقاح (mRna)”.