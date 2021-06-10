ستولتنبرغ: حاجة للوحدة عبر الأطلسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ عن الاقتناع بأن هناك حاجة للوحدة عبر الأطلسي.

وكتب ستولتنبرغ على وسائل التواصل الاجتماعي الخميس، “لقد أجريت محادثة هاتفية جيدة مع رئيس الوزراء ماريو دراغي للتحضير لقمة الناتو” المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل في بروكسل.

وتابع قائلاً: “ناقشنا أنا ودراغي مبادرة الناتو لعام 2030″، التي تحدد الأفق الاستراتيجي للحلف للعقد القادم، “وهي مبادرة ستضمن تكيف الناتو مع احتياجات الحاضر”.

وخلص أمين عام (ناتو) الى القول: “لقد اتفقنا على أن الوحدة عبر الأطلسي ضرورية لمواجهة تحديات اليوم وغداً”.