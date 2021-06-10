بلجيكا: تسارع حملات التلقيح ضد كوفيد 19 مع اقتراب انطلاق منافسات الدوري الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تسابق السلطات الصحية البلجيكية الزمن لتأمين اللقاح لأكثر عدد ممكن من الناس مع اقتراب موعد انطلاق منافسات الدوري الأوروبي.

وتخشى السلطات المحلية من أن تؤدي هذه المناسبة والتي تزامنت مع تخفيف قيود الإغلاق إلى تراخي المواطنين في احترام الإجراءات الوقائية، ما قد يؤدي إلى تصاعد جديد لعدد الإصابات.

وذكرت السلطات أن أكثر من 50% من سكان البلاد قد تلقوا على الأقل الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد 19 حتى الآن.

وفي هذا الإطار، أكد عالم الفيروسات مارك فان رانست، على ضرورة توخي الحذر، فإن ” تخفيف القيود أمر ضروري ولكن يجب توخي الحذر، فالوباء لم ينته بعد”، وفق كلامه.

أما بخصوص آخر المعطيات، فقد تم تسجيل 1183 إصابة و10 حالات وفاة جراء وباء كوفيد 19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتأتي هذه الأرقام لترفع معدل الإصابات الاجمالية بالوباء في بلجيكا إلى 1073358 شخصاً وعدد ضحاياه إلى 25061 آخراً.

