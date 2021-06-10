إيطاليا: نمو الانتاج الصناعي للشهر الخامس على التوالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن “في نيسان/أبريل، ومع الشهر الخامس من النمو الاقتصادي على التوالي، تجاوز مستوى المؤشر المعدل موسمياً للإنتاج الصناعي مستويات شهر شباط/فبراير 2020”.

وفي تعليق على بيانات الإنتاج الصناعي لشهر نيسان/أبريل، قال المعهد الوطني للإحصاء (إستات) الخميس، إن “جميع قطاعات الأعمال الرئيسية سجلت زيادات على أساس شهري، ومن بينها تلك التي لوحظت بالنسبة للسلع الرأسمالية”.

وتابع تقرير (إستات) أنه “من حيث الاتجاه، سجل المؤشر المصحح تبعاً لتأثيرات التقويم، زيادات قوية للغاية لجميع القطاعات تقريبًا، مقارنة بمستويات الإنتاج المنخفضة”. واختتم بالقول إنه “بشكل خاص كان ذلك في شهر نيسان/أبريل العام الماضي، عندما فرضت أكبر القيود على قطاع الإنتاج لاحتواء وباء كوفيد 19”.