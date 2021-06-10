الاتحاد الأوروبي يلوح باستخدام كل ما أمكن للحفاظ على السوق الداخلية الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد كل من رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، على عزمهما، إيصال رسالة واضحة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مفادها تصميم بروكسل على استخدام كل الوسائل الممكنة لحماية سوقها الداخلية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤولان الأوروبيان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقداه اليوم قبل توجههما إلى بريطانيا لحضور قمة الدول السبع الكبرى في الفترة ما بين 11-13 الشهر الجاري.

وشددت فون دير لاين على ضرورة أن تنفذ بريطانيا البروتوكول الخاص بوضع جزيرة ايرلندا، لما له من أهمية في الحفاظ على السلام بين شطري الجزيرة وحماية اتفاق الجمعة العظيمة، الذي استثمر الأوروبيون فيه كثيراً.

وأوضحت فون دير لاين أن الاتحاد لن يتخذ إجراءات أحادية الجانب ضد بريطانيا، فـ”لدينا ضمن البروتوكول آلية واضحة لفض النزاعات، يتعين على بريطانيا التقدم نحو تنفيذ التزاماتها الدولية”، وفق كلامها.

هذا ويشعر الأوروبيون بأن موقفهم يكتسب قوة إضافية ضد بوريس جونسون، وذلك لأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد على ضرورة حماية السلام بين شطري ايرلندا، وصرح أن تصرفات جونسون تهدد هذا الأمر.

هذا وتناقش مجموعة السبع قضايا تتعلق بمحاربة الوباء وتكثيف انتاج وتقديم اللقاحات للدول الفقيرة ومحاربة التغير المناخي وكذلك العلاقات مع روسيا والصين، وتعزيز النظام العالمي القائم على القواعد والقيم.