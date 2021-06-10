دي مايو: دعم التكامل الإقليمي لأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كييف – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إنه “على الصعيد السياسي، كررت لنظيري كوليبا دعم إيطاليا الكامل لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها وعدم الاعتراف بضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم”.

وفي تصريحات من العاصمة كييف بعد لقاء نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، الخميس أوضح الوزير دي مايو أن “هذا دعم مقنع وملموس، كما يتضح من التزام إيطاليا الصارم بسياسة فرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي ضد موسكو”.

وأضاف الوزير: “نعتقد أنه ينبغي على جميع الأطراف المعنية بذل قصارى جهدها لتنفيذ بنود اتفاقات مينسك في إطار صيغ المفاوضات التي نواصل دعمها بالكامل (صيغة نورماندي ومجموعة الاتصال الثلاثية تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا) للتوصل إلى سلام مستدام”.

وذكر رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن “تحرك إيطاليا يهدف باستمرار إلى إبقاء المجتمع الدولي ملتزمًا تجاه أوكرانيا”. واختتم بالقول إن “الدليل على ذلك هو الاهتمام الذي توليه مجموعة الدول السبع الكبرى لقضايا سيادة وأمن أراضي البلاد واستقلالها”.