مسؤولون أوروبيون يجددون دعم تحقيق شفاف حول منشأ فيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد كل من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، على عزم الاتحاد الاستمرار في الدفع باتجاه إجراء تحقيق شفاف لمعرفة منشأ وأصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان المسؤولان يتحدثان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقداه صباح اليوم في بروكسل قبل توجههما إلى كورنوايه (المملكة المتحدة) لحضور قمة السبع الكبار المقررة ما بين 11-13 الشهر الحالي.

وستتطرق مناقشات قادة الدول السبع إلى مشكلة الوباء من عدة جوانب منها زيادة إنتاج اللقاحات وتوصيلها للدول الفقيرة والمتوسطة الدخل والدروس المستفادة من الأزمة الصحية، “ومن هنا تظهر حتمية معرفة منشأ الوباء وما حصل بالضبط”، وفق كلام فون دير لاين.

وشدد المسؤولان الأوروبيان على دعم دول ومؤسسات الاتحاد لكل الجهود المبذولة في هذا الاتجاه لمنع انتشار الوباء والوقاية من أوبئة أخرى محتملة.

كما طالب رؤساء المؤسسات الأوروبية بتوفير كل التسهيلات للمحققين وتمكينهم من الوصول إلى المعلومات والمواقع الضرورية لتسليط الضوء على حقيقة الوباء.

هذا ويعتبر الأوروبيون أنفسهم “راس الحربة” في العمل الدولي الرامي لكشف منشأ الوباء وكيفية انتشاره.

يذكر أن قمة الدول السبع الكبار ستناقش العديد من مسائل السياسة الخارجية مثل العلاقات مع روسيا وخطر الصين المتصاعد، وكذلك التغير المناخي والحفاظ على النظام الدولي المبني على القيم والقواعد.