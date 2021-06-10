وزير خارجية إيطاليا: ندرك التطلعات الأوروبية لأوكرانيا وسندعمها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كييف – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو: “إننا ندرك التطلعات الأوروبية لأوكرانيا وسندعمها بشكل ملموس”.

وفي تصريحات من العاصمة كييف بعد لقاء نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، الخميس أضاف الوزير دي مايو أنه “مقتنع” على المستوى الأوروبي، بأن “تعزيز العلاقات بين بروكسل وكييف مهم جدًا لكلا الجانبين”.

وتابع الوزير: “لهذا السبب نحن فخورون بدعمنا لتوقيع اتفاقية الشراكة والتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا ومنح نظام تحرير تأشيرة شنغن”، كما “أننا راضون عن النتائج التي حققتها هذه الاتفاقيات”.

وأكد رئيس الدبلوماسية الإيطالية “دعم وتثمين الشراكة التي يمكن لأوكرانيا أن تفتخر بها حاليًا مع الناتو في سياق الأدوات والآليات الحالية، وكذلك كمحرك لتعزيز المرونة الداخلية والدفاع عن بلادكم”.