دي مايو: علاقات اقتصادية متينة مع أوكرانيا وإمكانات نمو واسعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كييف – سلط وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو الضوء على العلاقات الاقتصادية التجارية “المتينة” بين إيطاليا وأوكرانيا، حيث بلغ حجم التبادل 3.6 مليار يورو خلال عام 2020.

وفي تصريحات من العاصمة كييف بعد لقاء نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، الخميس أضاف الوزير دي مايو أن “هذا رقم كبير، لكننا نعتقد أنه لا تزال هناك إمكانات نمو كثيرة غير مستكشفة”، لحد الآن.

وأعلن دي مايو، الذي سيحضر منتدى أعمال، يشارك فيه ممثلو الشركات الإيطالية المهمة ونظرائهم الأوكرانيين، أنه خلال الاجتماع “سيتم أيضًا توقيع اتفاقيات تعاون مهمة بين وكالة الترويج في الخارج وتدويل الشركات الإيطالية (Ice) والوكالة الأوكرانية للتصدير، وبين اتحاد الصناعيين الايطاليين (كونفيندوستريا) والمجلس الأوكراني للمستثمرين والمصدرين”.

في سياق آخر، أشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى، “تركيز الاهتمام على المستوى الإنساني، والدعم المالي أيضًا لعمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، للتخفيف من معاناة السكان المدنيين على جانبي خط التماس”، في شبه جزيرة القرم.