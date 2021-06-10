فينكانتييري الايطالية توقع عقدا لتوريد سفن حربية لإندونيسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت مجموعة فينكانتييري الايطالية لصناعة السفن أنها وقعت عقدا مع وزارة الدفاع الإندونيسية لإمدادها بست فرقاطات من طراز (FREMM) وبيع فرقاطتين من طراز (Maestrale) تابعتين للبحرية الايطالية بعد إجراء عمليات التحديث، فضلا عن الدعم اللوجستي ذي الصلة.

ونوهت المجموعة في بيان، لم تكشف فيه عن قيمة العقد، بالاهمية القصوى للاتفاقية من حيث تعزيز التعاون بين البلدين في منطقة استراتيجية بالمحيط الهادئ

وستقوم فينكانتييري، التي تسيطر عليها الدولة عبر ذراعها المالي “صندوق الودائع والقروض”، بدور المقاول الرئيسي للبرنامج بأكمله. وسيضمن بناء الفرقاطات وظائف للعاملين في منشآت المجموعة الإيطالية في السنوات المقبلة، وأيضًا لشركات أخرى في هذا القطاع ، ولا سيما شركة ليوناردو التي ستزود الفرقاطات بالمنظومات القتالية، حسبما أشار البيان.