مصادر فلسطينية لـ آكي: تأجيل حوار القاهرة من اجل ضمان نجاحه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن تأجيل مصر لحوار الفصائل الفلسطينية بالقاهرة جاء من أجل تهيئة الأجواء لضمان نجاحه.

ووصل وفدان من حركتي (فتح) و(حماس) الى العاصمة المصرية خلال اليومين الماضيين، حيث كان من المقرر ان تصل الفصائل الفلسطينية الأخرى تباعا لبدء الحوار يوم السبت.

ولكن مصر أبلغت الفصائل بتأجيل الحوار الى موعد لم يتم تحديده، في وقت واصل فيه وفدا (فتح) و(حماس) تواجدهما في العاصمة المصرية.

وقالت المصادر الفلسطينية لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء: “ترغب مصر بأن ينتهي الحوار الى اتفاق على كل القضايا المطروحة على الطاولة، او على الأقل ان تصل الفصائل الى القاهرة في ظل تقارب كبير في وجهات النظر يسمح بالتوصل الى اتفاق”.