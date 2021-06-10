اجتماع ثنائي بين دراغي وبايدن على هامش قمة مجموعة السبع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي إجتماعا ثنائيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد ظهر يوم السبت، على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في كورنوال، جتوب غرب المملكة المتحدة.

وسوف تنطلق القمة غدًا الجمعة، في الساعة 12:30، باجتماع تنسيقي قصير بين قادة الاتحاد الأوروبي، يليه غداء غير رسمي وحفل ترحيب.

وفي وقت مبكر من بعد الظهر تبدأ جلسة العمل الأولى، المخصصة فقط لدول مجموعة السبع ، أي إيطاليا ، فرنسا ، ألمانيا ، المملكة المتحدة، اليابان، كندا ، الولايات المتحدة الأمريكية. وسوف تتمحور هذه الجلسة، التي سيخاطبها دراغي بين متحدثين آخرين، على ثلاثة قضايا: السياسات الوطنية نحو تعافٍ صديق للبيئة وأكثر إهتماما باقتصاد الرقمنة، دور مجموعة السبع في دعم تعافي الاقتصاد العالمي، وسياسات تعزيز المساواة بين الجنسين.