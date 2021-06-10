إيطاليا: 88 وفاة جديدة بكورونا وتسجيل 2079 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات لوزارة الصحة الايطالية صدرت مساء اليوم الخميس تسجيل 88 وفاة بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، بينما بلغت الاصابات الجديدة 2079 حالة.

الاصابات المعلنة أمس كانت 2199 إصابة والوفيات 77.

ويصل بذلك إجمالي الوفيات، منذ تفشي الوباء في شهر شباط/فبراير من العام الماضي، إلى 126 ألفا و885، والعدد التراكمي للذين اصيبوا بالفيروس إلى 4 ملايين و239 ألفا و868، من بينهم ثلاثة ملايين و943 ألفا و704 تعافوا من الجائحة.

ويبلغ عدد الحالات النشطة المؤكدة اليوم 169 ألفا و309 حالة (بإنخفاض قدره 5626)، من بينها 626 حالة لمرضى في وحدات العناية المركزة.

نسبة الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات المخبرية للكشف عن الفيروس لا تزال منذ أيام عند 1%، بعد إجراء أكثر من 205 آلاف فحص جزيئي ومستضدي خلال الـ24 ساعة الماضية.