إيطاليا: حالة تجلط دم من كل 100 ألف جرعة أولى لاسترازينيكا ولا حالات عند تلقي الجرعة الثانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- كشف تقرير حديث لوكالة الدواء الايطالية (AIFA) عن أنه تم تسجيل حالة واحدة لتجلط الدم من كل 100 ألف شخص تناولوا الجرعة أولى من لقاح استرازينيكا المضاد لوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بينما لم تسجل أي حالة بين المطعمين بعد حقن الجرعة الثانية التعزيزية للقاح.

وحسب التقرير وهو الخامس من نوعه، تتوافق هذه البيانات مع تلك التي جمعتها دول أوروبية أخرى.

ومن المتوقع أن تقدم اللجنة العلمية-الفنية توصيتها للحكومة بشأن مخاطر وفوائد تلقي الشباب جرعات لقاح استرازينيكا في ايام التطعيم المفتوحة التي تخصصها بعض الاقاليم الايطالية لكل الفئات العمرية.

وفي سياق متصل، أفادت آخر بيانات للحكومة الايطالية بأن حملة التطعيم الوطنية تجاوزت 40 المليون جرعة، وتم خلالها تحصين 13.5 مليون شخص بكلا الجرعتين اللازمتين للقاحات (أو الجرعة الواحدة اللازمة للقاح جونسون آند جونسون) ما يقرب 25% من السكان.