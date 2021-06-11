جدل إيطالي بشأن إعطاء لقاح استرازينيكا للشباب بعد وفاة فتاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- من المتوقع أن تحسم اللجنة العلمية-الفنية الايطالية اليوم الجمعة الجدل الراهن بشأن إعطاء لقاح استرازينيكا المضاد لوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، للشباب وخاصة الفتيات، وذلك بعد وفاة شابة (18 عاما) أمس في إقليم ليغوريا (شمال غرب) تلقت اللقاح الأنجلو-سويدي وأصيبت بتخثر حاد في الجيوب الكهفية عقبه نزيف دماغي.

وطالب خبراء بإقتصار إعطاء لقاح استرازينيكا على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، فيما رأى آخرون أن من الممكن تلقي الشباب الجرعة التعزيزية من نفس لقاح استرازينيكا لأنه لم يتم توثيق حالات تجلط بعد تناول الجرعة الثانية من اللقاح.

وكشف تقرير صدر أمس الخميس لوكالة الدواء الايطالية (AIFA) عن أنه تم تسجيل حالة واحدة لتجلط الدم من كل 100 ألف شخص تناولوا الجرعة أولى من لقاح استرازينيكا بينما لم ترصد أي حالة بين المطعمين بعد حقن الجرعة الثانية.