إيطاليا تعلن إستحداث وكالة للأمن السيبراني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أقرت الحكومة الايطالية في إجتماع لمجلس الوزراء أمس الخميس إستحداث وكالة للأمن السيبراني الوطني (Acn) وهي هيئة عامة تتمتع باستقلالية تنظيمية وإدارية.

ويمنح المرسوم الحكومي الخاص بالوكالة الجديدة رئيس الوزراء صلاحية “الإدارة العليا والمسؤولية العامة لسياسات الأمن السيبراني، بما في ذلك حماية الأمن القومي”، فضلا عن تعيين مديرها العام.

كما أقرت رئاسة الوزراء إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات للأمن السيبراني وخلية مركزية للأمن السيبراني في الوكالة ذات إتصال مباشر مع رئيس الوزراء.

ويكمن عمل الوكالة الوليدة في “التنسيق بين المؤسسات العامة المعنية بالأمن السيبراني على المستوى الوطني”، وفي دعم “تنفيذ الإجراءات المشتركة التي تهدف إلى ضمان الأمن السيبراني لبرامج تطوير أنظمة الرقمنة في البلاد وقطاع الإنتاج والادارة العامة، وكذلك لتحقيق الاستقلال الذاتي الوطني والأوروبي فيما يتعلق بمنتجات تكنولوجيا المعلومات والعمليات ذات الأهمية الاستراتيجية لحماية المصالح الوطنية في هذا القطاع”.