مسؤول إيطالي: لا تغيير بخطة التطعيم حال فرض قيود على استخدام أسترازينيكا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى وكيل وزارة الصحة الايطالي، أندريا كوستا تأثير إعلان مرتقب للسلطات بحصر استخدام لقاح استرزينيكا لمن هم فوق 60 عاما، وذلك بعد وفاة شابة (18 عاما) أمس بمستشفى في مدينة جنوة (شمال غرب) تلقت اللقاح الأنجلو-سويدي خلال “يوم تطعيم مفتوح” لكل الفئات العمرية وأصيبت لاحقا بتخثر حاد في الجيوب الكهفية عقبه نزيف دماغي.

واشار المسؤول الايطالي في تصريحات إذاعية الجمعة، إلى أن “خطة التطعيم الوطنية تعتمد على توفير العديد من اللقاحات و80% من الامدادات تشمل لقاحات تعمل على تقنية الحمض النووي المرسال (mRna)”، في إشارة إلى لقاحي فايزر-بيونتك ومودرنا، على عكس لقاح استرازينيكا المطور بتقنية الفيروس الغدي الناقل.

واضاف “لذلك، إذا كان هناك تفاوت في تعليمات استخدام أسترازينيكا، فلن تعاني خطة التطعيم من تأثيرات سلبية. نحن في وضع يمكننا من الاستمرار وتحقيق الأهداف التي وضعناها لأنفسنا “.