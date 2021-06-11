وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس ائتلاف القائمة العربية الموحدة وعضو القائمة المشتركة في الكنيست الإسرائيلي منصور عباس، “نحن في الحكومة كجسر للسلام بين العرب واليهود”.

وأضاف منصور عباس في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية الجمعة، أن “هدفنا التأثير على قرارات الحكومة في القضايا الحاسمة التي فوضنا المواطنون العرب للتصرف بشأنها: الجريمة، نقص المساكن، التعليم والبطالة”.

ومتوقعًا أنه “ستكون هناك قرارات صعبة، بما في ذلك القرارات الأمنية”، أكد زعيم القائمة العربية الموحدة (الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية) على ضرورة “التوفيق بين هويتنا كعرب فلسطينيين ومواطني دولة إسرائيل، وبين الجوانب المدنية والقومية”. لأن “الهدف الأساس هو بناء نموذج تعاون مدني وسياسي عربي يهودي داخل دولة إسرائيل”.

وتابع “إذا نجحنا، فسينعكس ذلك على العلاقات مع الفلسطينيين أيضًا. تغيير الحكومة هنا وفي الولايات المتحدة يمكن أن يفتح صفحة جديدة، كما أن على الفلسطينيين إجراء انتخابات والتوصل إلى حل للانقسام الداخلي بين غزة والضفة الغربية”.

وأردف عباس: “نود أن نكون جسراً: إن تمكنّا من إنشاء نموذج داخل إسرائيل يقوم على التعاون والتسامح والاحترام ورؤية السلام والأمن المتبادلين، فسيتم عرض هذا على جبهات أخرى أيضًا”.

ورداً على من يتهمه بالتخلي عن القضية الفلسطينية، قال عباس إنه “إذا كان الهدف تقييم إمكانية إنشاء نموذج جديد للتعاون، فمن الأسهل القيام بذلك من خلال قضايا مدنية وإدارية أكثر من تلك المتعلقة بالهوية”.