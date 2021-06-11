بروكسل تتزين بالأزرق عشية قمة حلف شمال الأطلسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – ستتزين مدينة بروكسل باللون الأزرق، لون علم حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال الأيام القادمة، تزامناً مع انعقاد قمة الحلف يوم 14 الشهر الجاري.

وسوف يجتمع زعماء ورؤساء حكومات الدول الـ30 الأعضاء في المنظمة الأطلسية في بروكسل لاقرار مبادرة حول مستقبل الحلف في عالم تنافسي في أفق 2030.

هذا وسيُرفع علم الحلف اعتباراً من اليوم وحتى 15 الشهر الجاري فوق عدة مبان وساحات ومعالم سياحية في مختلف أنحاء بروكسل، كما ستُضاء الساحة الرئيسية، وهي المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونيسكو، باللون الأزق ليل الأحد – الاثنين القادمين للمناسبة نفسها.

أما تمثال مانيكن بيس والذي يعد من أهم المواقع السياحية في المدينة (تمثال من البرونز يظهر طفل طوله 61 سم يتبول في بحيرة) فسيرتدي زياً باللون الأزرق يحمل شعار حلف شمال الأطلسي.

وسيتبرع الحلف بهذا الزي ليُضاف إلى مجموعة الأزياء الخاصة بالتمثال والمحفوظة في متحف بروكسل.

هذا وتتخذ السلطات المعنية في البلاد تدابير أمنية مشددة أثناء انعقاد قمة الحلف، خاصة مع وجود الرئيس الأمريكي جو بايدن.