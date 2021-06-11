دراغي وجونسون: التزام مشترك بتعافٍ مستدام والدفاع عن البيئة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لندن – أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي ونظيره البريطاني بوريس جونسون عن الالتزام المشترك بعملية تعافٍ مستدامة وبالدفاع عن البيئة أيضاً.

وقال المتحدث باسم داونينغ ستريت (مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني)، إن “رئيس الوزراء بوريس جونسون التقى رئيس الوزراء ماريو دراغي اليوم خلال قمة مجموعة السبع في كورنوال”.

وأوضح المتحدث أن الزعيمين ناقشا “تجارب بلديهما خلال الوباء وتقاسما عمل رئاسة المملكة المتحدة وإيطاليا لمجموعتي السبع والعشرين، لضمان أن يكون العالم في وضع جيد، وعلى أفضل وجه استعداد للأزمات الصحية المحتملة في المستقبل”.

وذكر المتحدث أن “الرئيسين بحثا عملية انتعاش اقتصادي مستدام، الدفاع عن البيئة وأهمية الاقتصادات الغنية لضمان الالتزام بتخصيص 100 مليار دولار لدعم الإجراءات ضد تغيّر المناخ في الدول النامية”.