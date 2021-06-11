اجتماع جديد بشان الملف النووي الإيراني في فيينا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تعقد اللجنة المشتركة لخطة العمل الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني اجتماعاً لها في فيينا يوم غد السبت في 12 من حزيران/يونيو.

وسيحضر الاجتماع ممثلون عن كل من روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا وايران، برئاسة ممثل عن الاتحاد الأوروبي بوصفه الطرف المنسق للصفقة التي وقعت بين الأطراف الدولية وطهران عام 2015 بشان أنشطة الأخيرة النووية.

وسيتابع المشاركون، حسب البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي اليوم، مناقشة العودة المحتملة للولايات المتحدة الأمريكية للصفقة بعد أن كانت انسحبت منها أحادياً عام 2018، وكذلك ضمان التنفيذ الكامل للاتفاق من قبل جميع الأطراف.

وتطالب ايران برفع كامل العقوبات المفروضة عليها من أجل العودة للإلتزام ببنود الصفقة، فيما تطالب الولايات المتحدة ايران بالتراجع عن كل مخالفاتها.

وكان الطرف الأوروبي يأمل أن يتم عقد الاجتماع في وقت مبكر هذا الأسبوع لاستئناف الحوار، “لا تزال هناك صعوبات، ولكن لندع الدبلوماسية تقوم بمهمتها”، وفق مصدر أوروبي.

