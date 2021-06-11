دراغي وجونسون: دعم وقف إطلاق النار في ليبيا لأجل انتقال ديمقراطي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لندن – أبدى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي ونظيره البريطاني بوريس جونسون نية دعم وقف إطلاق النار في ليبيا لأجل عملية انتقال ديمقراطي.

وقال المتحدث باسم داونينغ ستريت (مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني)، إن “ماريو دراغي وبوريس جونسون في اجتماعهما اليوم على هامش قمة مجموعة السبع، ناقشا أيضًا عددًا من الموضوعات ذات الأولوية المشتركة، بما فيها أهمية دعم وقف إطلاق النار الدائم (في ليبيا) لتوفير الأساس لانتقال ديمقراطي سلمي طويل الأمد”.

وذكر المتحدث أن “رئيس الوزراء حريص على العمل مع رئيس الوزراء دراغي خلال مجموعة السبع ومجموعة العشرين هذا العام”، ونقل عنه القول: “سأرحب به مرة أخرى في المملكة المتحدة لمناسبة قمة (Cop26) الأممية حول المناخ في غلاسكو”، المقررة من 1ـ12 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.