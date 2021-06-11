إيطاليا: وفيات العامين الماضي والجاري توازي مجمل وفيات فترة ما بعد الحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن “خلال عام 2020، كان إجمالي الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب كان الأعلى على الإطلاق في بلادنا منذ الحرب العالمية الثانية”.

هذا ما تمخض عنه التقرير المشترك للمعهد الوطني للإحصاء (إستات) والمعهد العالي للصحة حول تأثير وباء كوفيد 19 على وفيات السكان عام 2020 وفي الربع الأول من عام 2021، والذي تمت فيه مقارنة تصاعد معدلات الوفيات في الفترة نفسها، بمتوسط ​​الوفيات في فترة الخمسية الممتدة من عام 2015-2019.

وذكر التقرير الإحصائي أن “أعداد الوفيات بلغت 746,146 حالة”، وهي “أكثر بـ100,526 حالة مقارنة بالمتوسط في الفترة من عام ​​2015 إلى 2019″، أي “بزيادة بنسبة 15.6٪”.