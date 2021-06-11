منصور عباس: يمكننا اختيار الاستمرار بالأعمال العدائية أو التطلع إلى المستقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس ائتلاف القائمة العربية الموحدة منصور عباس، إنه “يمكننا أن نختار البقاء راسخين في الأعمال العدائية أو التطلع إلى المستقبل”.

وأضاف وعضو القائمة المشتركة في الكنيست الإسرائيلي في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية الجمعة، أن “هدفنا هو العيش معًا، وليس رمي اليهود في البحر أو العرب إلى ما بعد الأردن، ولا يمكن التوصل إلى ذلك إلا بناء على القيم المشتركة بين الديانات التوحيدية الثلاث”.

وحول دور الإسلام السياسي، أوضح زعيم القائمة العربية الموحدة (الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية) أنه “بدعمنا للائتلاف، نتحقق بدقة من أن الطبيعة اليهودية تعني تطبيق القيم الإنسانية لليهودية، التي تهتم بها الدولة، أي كافة المواطنين وسلامتهم وتعليمهم”.

وفيما يتعلق بالاشتباكات العنيفة في المدن الإسرائيلية، أكد منصور أن “انعدام الثقة ينطبق بشكل عكسي أيضًا: عندما تتصرف الشرطة بعنف غير متناسب، يسأل الناس أنفسهم: هل هناك برنامج هنا لتهويد كل شيء؟ هذه هي أسباب تجاوز الرد العربي حدود الشرع. لا بأس بالاحتجاج، لكن في سياق احترام القواعد وبدون عنف”.

وعن زعيم حزب (يمينا) الإسرائيلي نفتالي بينيت، قال منصور إنه وجد “شخصًا ذا رؤية، قيادية، جرأة واستعداد للاعتراف بالأخطاء وبدء مسار جديد”. وأردف “ستكون هناك دائمًا خطب لاذعة، لكن معرفة كيفية الحوار أمر أساسي”.

وخلص رئيس القائمة العربية الموحدة متطرقاً إلى نتنياهو، بالقول: “كنت مقتنعا بأنه سيتبع المسار الذي بدأه مع قائمتنا حتى النهاية، لأنني أعلم أنه كان يؤمن به”، لكن “خاب أملي فيه”.