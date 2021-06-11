إيطاليا: وصول دفعة ثانية من المهاجرين خلال بضع ساعات إلى لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن وصول دفعة ثانية من المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية في غضون ساعات قليلة.

وأضافت المصادر ذاتها أنه “بعد أن اعترض زورق دورية تابع لسلطة حماية الموانئ على بعد 12 ميلا بحريا عن الجزيرة، 25 مهاجرا بينهم 3 نساء وطفلين، جميعهم تونسيون، ووصلوا الليلة الماضية إلى كبرى جزر الأرخبيل الصقلي، شهدت الساعات التالية وصول دفعة جديدة”.

وذكرت المصادر الأمنية أن “المجموعة مؤلفة من 88 مهاجراً بينهم 7 نساء وطفل”، وأنه “سيتم نقل الجميع بعد إجراء الفرز الصحي الأولي، إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا”، أي “في المبنى الذي تم إفراغه في الأيام الأخيرة، ويوجد فيه حاليًا 35 مهاجرًا فقط”.