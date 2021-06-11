المركزي الإيطالي: أعداد الموظفين ستعود لمستوى ما قبل الوباء نهاية 2023

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال المصرف المركزي الإيطالي (بنك إيطاليا) إن “في سوق العمل، تنعكس العودة إلى النمو في زيادة مماثلة في ساعات العمل، والتي بحلول نهاية عام 2023 ستعود إلى مستويات ما قبل الجائحة”.

وأشار بنك إيطاليا إلى أن “عدد الموظفين في توقعات الاقتصاد الكلي، الذي انخفض خلال عام 2020 بأقل بكثير من عدد الساعات بفضل تدابير دعم التوظيف، سيبدأ بالنمو مرة أخرى اعتباراً من الربع الحالي”؛ وذلك “بعد انخفاض بنسبة 1.2% في المتوسط ​​هذا العام”، وهو “ما يعكس الانخفاض المسجل في الربع الأول بالفعل”، والذي “سيعود إلى مستويات عام 2019 بنهاية التوقعات لفترة الثلاث سنوات”.

وذكر المصرف المركزي أن “معدل البطالة سيتوقف عند نسبة 10.2٪ في عام 2021، إلى 9.9٪ عام 2022 و9.5٪ في الـ2023”. واختتم بالقول إن “المعدلات ستعود للاقتراب من تقديرات كانون الثاني/يناير بتراجع طفيف بنسب 10.5٪، 10٪ و9.5٪ على التوالي”.