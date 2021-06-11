دراغي: مزيد من الاستثمارات وأشكال أقل من الدعم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فالماوث – قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إن هناك حاجة الآن إلى مزيد من الاستثمارات وأشكال أقل من الدعم.

وفي حديثه خلال جلسة العمل الأولى لمجموعة السبع، الملتئمة في خليج كاربيس ـ كورنوال (جنوب غرب المملكة المتحدة) حول موضوع الانتعاش الاقتصادي، الجمعة، أضاف دراغي أن “هذه فترة جيدة للاقتصاد العالمي. لقد كان الانتعاش ذروة قوية والسياسات التي تم تنفيذها خلال المرحلة الأكثر حدة من الوباء المذكورة أعلاه كانت صحيحة”.

وذكر رئيس الحكومة، أنه خلال الاجتماع “قد تم التركيز على تدابير الدعم الموجهة للشركات والأفراد”. وأردف “نحن نركز الآن أكثر فأكثر على الإنفاق الاستثماري، وبدرجة أقل على أشكال الدعم”.

وأشار دراغي إلى أن “هناك أسباب وجيهة لسياسة مالية توسعية”. واختتم بالقول إن “هذا النهج يعمل في الواقع على تعزيز النمو وحماية العمال أثناء التحولات التي يمر بها الاقتصاد”.