سيناتورة إيطالية: سالفيني يلتقي سفير مصر ويواصل تجاهل قتل ريجيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأت سيناتورة إيطالية أن “نبرة ومضمون اللقاء مع السفير المصري لدى إيطاليا يؤكدان أن سالفيني ما يزال يرغب بتجاهل قضية اغتيال جوليو ريجيني”.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي، تاتيانا رويك تعليقاً على ما تمخض عنه اللقاء الذي جمع اليوم الجمعة زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني والسفير المصري لدى إيطاليا هشام بدر، الذي وصفته مصادر من حزب سالفيني بأنه “ودي”.

وذكّرت القيادية في الحزب الديمقراطي بأنه “قبل ثلاث سنوات بالضبط عندما كان نائب رئيس الوزراء، قلل سالفيني من شأن حادث الموت هذا إلى: مسألة عائلية”، وأردفت “كلا، لا يمكن أرشفة هذه القضية المروعة على هذا النحو”. واختتمت بالقول “بل يجب أيضًا استغلال فرص الاجتماع مع السلطات المصرية لإعادة تأكيد مطالبتنا بالحقيقة والعدالة”.