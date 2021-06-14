إيطاليا: وقف حظر التجول الليلي في مقاطعتي لاتسيو ولومبارديا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت السلطات الإيطالية تحوّل مقاطعات لومبارديا، لاتسيو، بييمونتي، إيميليا رومانيا، پوليا ومقاطعة ترينتو المتمتعة بالحكم الذاتي الى مناطق بيضاء اعتباراً من اليوم الاثنين.

وذكرت هيئة الدفاع المدني في بيان الإثنين، أن “مع هذه التغييرات اللونية الأخيرة، أصبح هناك 13 مقاطعة ضمن أدنى نطاق لخطر فيروس كورونا، مع قواعد أقل صرامة وتعليق حظر التجول الليلي”، لذا “فإن المنطقة البيضاء اليوم تشمل نحو ثلثي الإيطاليين، أي أكثر من 40 مليون شخص”.

وذكر البيان أن “في هذا النطاق أيضًا، لا يزال الالتزام مستمراً بارتداء الكمامات في الهواء الطلق والداخل ولا يزال الحظر مفروضاً على التجمعات أيضاً”، بينما “هناك قواعد أقل إلزامًا في المطاعم”، حيث “لا يوجد حد لعدد الجالسين على الطاولات الخارجية، والاقتصار على 6 أشخاص على الطاولة داخل المطعم”، كما “ستكون الأماكن العامة مفتوحة طيلة الوقت”.

وأشار البيان إلى أن “حظر التجول إذا كان لا يزال قائماً في المنطقة الصفراء من منتصف الليل حتى الخامسة صباحاً، فإنه يُلغى على الفور بالنسبة لأولئك الموجودين في المنطقة البيضاء”، وهذا “يعني أنه لم يعد من الضروري العودة إلى المنزل في غضون فترة زمنية معينة: باختصار، يمكن للمرء التنقل دون حدود زمنية”.

وخلص بيان الدفاع المدني الى القول إن “في هذه المنطقة، تفتح المقاهي والمطاعم والأنشطة المماثلة الأخرى دون حدود زمنية، ويمكن تناول الأطعمة والمشروبات بداخلها”.