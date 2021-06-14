ستولتنبرغ: العلاقات مع روسيا بأدنى مستوياتها وصفحة جديدة للشراكة عبر الأطلسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رأى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، أن قمة الحلف التي تعقد اليوم في بروكسل بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن ستفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات عبر الأطلسي.

وكان يانس ستولتنبرغ يدلي بتصريحات صحفية اليوم لدى وصوله إلى مقر انعقاد القمة، حيث أكد أن الحلفاء سيبحثون طيفا واسعاً من المواضيع منها إقرار استراتيجية 2030، الاستثمار المشترك، مواجهة تصاعد النفوذ الصيني والعلاقات مع روسيا.

وحول روسيا، رأى ستولتنبرغ العلاقات الأطلسية – الروسية في أدنى مستوياتها منذ انتهاء الحرب الباردة، “نأمل أن يجدد الحلفاء تمسكهم بالمقاربة المزدوجة مع موسكو والتي تؤكد على الرغبة بالحوار بالتزامن مع تعزيز الدفاع والردع، والحوار ليس علامة ضعف”، على حد قوله.

كما أكد أمين عام (ناتو) أن زعماء دول الحلف سيناقشون العلاقات مع موسكو مع بايدن قبل لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد أيام في جنيف.

وشدد على أن تبني استراتيجية 2030 يحتاج إلى مزيد من الموارد والاستثمارات المشتركة في مجال الدفاع، مشيراً إلى أن القرارات التي ستتخذ اليوم في هذا المجال سترسل رسالة واضحة للدول العالم مفادها أن دول الحلف موحدة ومصممة على مواجهة التحديات.

أما بشأن مستقبل العمل في أفغانستان، فقد أكد ستولتنبرغ أن الحلفاء لن يتركوا هذا البلد رغم انسحابهم العسكري منه، وسيبقون على بعثة مدنية تقدم المشورة لقوى الأمن كما سيستمرون في تمويل قطاع الأمن في البلاد.

وخلص سكرتير الحلف مؤكداً أن “الحلفاء بصدد التشاور بشأن الاستمرار في تدريب القوات الأفغانية خارج البلاد وكذلك كيفية حماية مطار كابول الدولي عبر مشاركة فعالة من قبل بعض الحلفاء”، في إشارة إلى تركيا.