إيطاليا: دراغي في بروكسل لحضور قمة ناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أفادت مصادر من مقر الحكومة الإيطالية، قصر (كيجي)، أن من المتوقع وصول رئيس الوزراء ماريو دراغي عند حوالي الساعة 12.35 إلى بروكسل الإثنين، لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، التي ستشهد ظهوره الأول بين الحلفاء، إلى جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وذكرت المصادر أن “قمة اليوم تهدف إلى إعادة التأكيد، على أعلى مستوى سياسي، على الروابط عبر الأطلسية، والتي خضعت لتجربة مريرة خلال السنوات الأربع لرئاسة دونالد ترامب”، حيث “ينوي بايدن أن يؤكد للعالم أن الغرب موجود ولهذا السبب سيلتقي أيضًا زعماء الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين وشارل ميشيل، وهو أمر كان ترامب حريصًا على عدم القيام به عام 2018، عند انعقاد قمة الناتو في بروكسل لافتتاح المقر الجديد”.

وقالت المصادر إن “اجتماع مجلس حلف شمال الأطلسي، الذي من المقر أن يبدأ بعد الواحدة بنصف ساعة، ينبغي أن يخصص في المقام الأول لـ(ناتو 2030)، المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف، والذي ينبغي أن يحل محل البنية الحالية التي نشأت عن قمة لشبونة 2010″، مبينةً أن “من المتوقع أن يعقد دراغي في نهاية الاجتماع، مؤتمرا صحفيا أسوة بالوفود الوطنية الأخرى”.

في هذا السياق، أوضحت مديرة مؤسسة كارنيجي أوروبا، روزا بلفور لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية، أنه “على الرغم من أن قمة اليوم يجب أن تكون في الأساس إعادة التزام بالحلف، فستكون هناك مراعاة للنبرة التي سيتم استخدامها تجاه الصين في البيان الختامي، وكذلك العلاقات مع تركيا، الجيش الثاني للناتو”.

وخلصت مديرة أحد أكثر مراكز الأبحاث نفوذاً في بروكسل الى القول، إنه “ينبغي أن يعقد بايدن لقاءً ثنائياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.