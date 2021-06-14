إيطاليا: سفينة أطباء بلا حدود تنتظر تخصيص ميناء آمن لـ410 مهاجراً على متنها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – ما يزال هناك 410 مهاجرين على متن سفينة (جيو بارينتس) التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، التي أنقذتهم في عدة عمليات تمت في منطقة وسط البحر المتوسط، ينتظرون ملاذا آمنا، بينهم نساء وقصر غير مصحوبين بذويهم.

وكتبت أطباء بلا حدود على (تويتر) الإثنين، أن “آخر 4 عمليات إنقاذ لـ(جيو بارينتس) جرت في منطقة البحث والإنقاذ المالطية”، لكن “هذه الأخيرة رفضت طلباتنا للحصول على ميناء آمن”، موضحة أن “المهاجرين شهدوا رحلات مفجعة وهم مرهقون للغاية”.

وقالت المنظمة غير الحكومية، إنه “يقع على عاتق الدول الساحلية التزام بالوفاء بواجباتها لتنسيق أنشطة البحث والإنقاذ وفقًا للاتفاقيات الدولية ومنع الخسائر الجماعية في الأرواح”، مذكّرة بأن “675 شخصًا على الأقل قد واجهوا الموت منذ بداية السنة في محاولتهم عبور البحر المتوسط​​”، الذي يمثل “الحدود البحرية الأكثر دموية”.

وعادت منظمة أطباء بلا حدود للمطالبة بملاذ آمن لإنزال المهاجرين، موجهةً إصبع الاتهام إلى “لعبة كرة الطاولة البيروقراطية”. واختتمت بالقول: “يجب معاملة الناجين على أنهم بشر ذوي كرامة، وليسوا مجرد بيادق”.