رؤساء المؤسسات الأوروبية يقرون استخدام الوثيقة الأوروبية الرقمية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أطلق رؤساء المؤسسات الأوروبية رسمياً اليوم رسمياً استخدام الوثيقة الأوروبية الرقمية بهدف “تسهيل” حرية حركة الأشخاص داخل دول الاتحاد في زمن كوفيد 19.

وأشار البيان الصادر عن المفوضية اليوم بهذا الشأن أن هذه الوثيقة لا تنتقص مع حق المواطنين الأوروبيين بالتحرك، بل تسهل ذلك وتمكنهم من تفادي الخضوع لقيود معينة مثل الحجر الصحي.

وتحدد الوثيقة ما إذا كان حاملها قد تلقى بالفعل جرعتين من اللقاح المضاد لكوفيد 19 أو أنه كان مريضاً وتعافى ويتمتع بالمناعة الكافية.

ويستطيع الأشخاص الذين لا يرغبون أو لم تتح لهم فرصة تلقي اللقاح أن يحصلوا على الوثيقة أيضاً لإثبات خضوعهم لكشف كوفيد 19 سلبي النتيجة خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة.

وستكون هذه الوثيقة بمتناول الجميع بشكل مجاني وبمختلف لغات دول الاتحاد حيث يستطيع الأشخاص الحصول عليها بشكل ورقي أو رقمي ضمن الاحترام الكامل لمعطياتهم الشخصية.

هذا ومن المقرر البدء باستخدام الوثيقة أوروبياً اعتباراً من 1 تموز/يوليو القادم وهي صالحة لمدة 12 شهراً من تاريخ الإصدار.

وخلصت المفوضية الأوروبية مؤكدة أن اصدار هذه الوثيقة قد كلف 100 مليون يورو.