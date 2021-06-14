مسؤول صحي إيطالي: السلالة الهندية لفيروس كورونا لغز كبير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال مسؤول صحي إيطالي، إن “السلالة الهندية لفيروس كورونا تمثل لغزاً كبيراً”، أن “من الضروري معرفة ما إذا كانت تسبب شكلاً من أشكال الأنفلونزا أو مرض خطير، يجب دراستها جيدًا ويجب أن تقييد تسلسل حمضها النووي مراراً”.

وأضاف أستاذ علم الأحياء الدقيقة في جامعة تور فيرغاتا بروما والمدير التنفيذي السابق لوكالة الأدوية الأوروبية (EMA) غويدو رازي، في تصريحات متلفزة الإثنين، أن “العديد من علماء المناعة، ومن بينهم أنا، مقتنعون بأنه كلما زاد تحفيز للجهاز المناعي بطريقة متباينة، كلما قلت الآثار الجانبية وزاد انتاج الأجسام المضادة”.

وذكر رازي وهو مستشار المفوض الحكومي لحالة طوارئ كوفيد 19 الجنرال فرانشيسكو فيليوولو، أنه “يبدو أن الدراسات الأولى تدعم ذلك، حتى لو لم يتم نشرها بعد. ولذلك فإن التطعيم القائم على مزج اللقاحات فعال وآمن ويمكن أن يؤدي إلى خلق استجابة مناعية أفضل”.