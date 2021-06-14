عالم فيروسات إيطالي: لقاحات الحمض النووي المرسال ستنهي أزمة كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى عالم فيروسات إيطالي أن اللقاحات المطورة وفق تقنية الحمض النووي المرسال (mRna) “ستنهي اللعبة”، في إشارة إلى أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكتب عالم الفيروسات في جامعة سان رافّايلي بمدينة ميلانو، روبرتو بوريوني، في تغريدة على (تويتر) “أولئك الذين تم تطعيمهم بلقاحات mRna لا يصابون جميعهم تقريبًا بالوباء. أقول تقريبا لأن لا شيء يعمل بنسبة 100٪. ولكن إذا مرضوا ستكون الاعراض دائمًا خفيفة جدًا وسيكونون قليلي العدوى”.

جدير بالذكر أن السلطات الصحية الايطالية قد أعلنت نهاية الاسبوع الماضي إقتصار إعطاء لقاح استرازينيكا المطور بتقنية الفيروس الغدي الناقل للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، وذلك بعد أيام من وفاة شابة (18 عاما) تلقت اللقاح الانجلو-سويدي واصيبت بتخثر حاد في الجيوب الكهفية عقبه نزيف دماغي.

ولا تزال حالات التجلط شديدة الندرة، حيث كشف تقرير حديث لوكالة الدواء الايطالية (AIFA) عن أنه تم تسجيل حالة واحدة من كل 100 ألف شخص تناولوا الجرعة أولى من لقاح استرازينيكا، بينما لم تسجل أي حالة بين المطعمين جراء حقن الجرعة الثانية التعزيزية للقاح.