بايدن: روسيا والصين لا تتصرفان بطريقة تتسق مع آمالنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل –أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى التحديات المشتركة التي تواجهها دول حلف شمال الاطلسي (ناتو) خاصة لجهة روسيا والصين.

وقال، تصريحات مقتضبة خلال اجتماعه الثنائي مع يانس ستولتنبرغ الأمين العام للحلف، على هامش القمة المنعقدة اليوم في بروكسل، “على مدى العامين الماضيين، كان هناك اعتراف متزايد بأن أمامنا تحديات جديدة: هناك روسيا، التي لا تتصرف على نحو متسق مع ما كنا نأمله، وكذلك الصين”.

وتطرق الرئيس الأمريكي إلى تمسك بلاده باحترام المادة الخامسة من معاهدة الحلف والخاصة بالدفاع المشترك، وقال “نعتبرها التزامًا مقدسًا. وأذكر الأمريكيين باستمرار أنه عندما تعرضت أمريكا للهجوم، تدخل الناتو. يجب أن تعلم أوروبا بأكملها أن الولايات المتحدة الأمريكية جاهزة”.