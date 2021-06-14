دي مايو يستعرض مع وزير العدل الاثيوبي الوضع في إقليم تيغراي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استقبل وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو الاثنين وزير العدل الإثيوبي، غيديون تيموثيوس، الذي يزور روما حاليا لمناقشة الوضع في إقليم تيغراي بناءً على تعليمات من رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد.

واشارت مذكرة صدرت عن وزارة الخارجية في روما في أعقاب اللقاء، إلى أن الوفد الإثيوبي قدم إلى دي مايو رسالة من آبي أحمد إلى رئيس الوزراء ماريو دراغي.

ووفق المذكرة، “أعاد رئيس الدبلوماسية الايطالية الاعراب عن المخاوف الإيطالية حول الوضع في تيغراي، التي يشاطرنا بشأنها معظم شركائنا الدوليين، آملاً التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مع انسحاب القوات الإريترية من المنطقة، والوصول غير المقيد المساعدات الإنسانية، والاستقلال التام والشفافية في التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان” هناك، ملفتا إلى أن إيطاليا كانت من أوائل الدول التي أرسلت مساعدات إنسانية إلى تيغراي في نيسان/أبريل الماضي وأنها على استعداد لإرسال مساعدات جديدة.

كا أعرب الوزير دي مايو عن “القلق إزاء الاشتباكات العرقية المتكررة في جميع أنحاء البلاد”، معربًا عن “الأمل في بدء عملية حقيقية وشاملة للحوار والمصالحة الوطنية، في ضوء الانتخابات السياسية المقبلة”.

الوفد الإثيوبي بدوره، أكد أن أديس أبابا تعمل على “أعلى مستوى للاستجابة لمخاوف الشركاء الدوليين بشأن الأزمة في تيغراي”.