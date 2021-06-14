دراغي يؤكد الإلتزام بمهام ناتو ويدعو للنظر أيضا لعدم الاستقرار بمنطقة المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أكد رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي إلتزام بلاده حيال عمليات ومهام حلف شمال الاطلسي (ناتو)، داعيا الحلف إلى تسليط الضوء أيضا على عدم الاستقرار في منطقة البحر الابيض المتوسط.

وقال دراغي، متحدثا خلال قمة الحلف في بروكسل الاثنين، إن إيطاليا “ملتزمة بالمساهمة في استراتيجية الردع والدفاع للحلف وكذلك في عمليات ومهام ناتو، والمساهمة في نفقات الدفاع الوطني، كما فعلت على الدوام”.

وأشار إلى أنه على المستوى العالمي “لا تزال الظروف الأمنية في تطور مطرد. ومع ذلك ، يبقى شيء واحد كما هو: مركزية الحلف، التحالف الأقوى والأنجح في التاريخ”.

ورأى رئيس الوزراء الايطالي أن استرتيجية “الردع والدفاع لحلف ناتو يجب تنفيذها من خلال مقاربة واسعة النطاق”، حيث “ينبغي أن ننظر في جميع الاتجاهات الاستراتيجية، من منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى التركيز المستمر على عدم الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.