ستولتنبرغ: استراتيجية 2030 ستجعل الحلف أقوى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) عن ترحيبه بتبني الدول الحليفة لاستراتيجية جديدة في افق عام 2030، مشيراً إلى أنها ستساهم في تقوية دور الحلف على الساحة الدولية في الفترة القادمة وسط عالم شديد الاضطراب.

وكان يانس ستولتنبرغ يتحدث في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بروكسل في ختام قمة الحلف، مؤكداً أن الحلفاء أظهروا مرة أخرى قدرتهم على التوافق حول ضرورة مواجهة التحديات الأساسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواجهة التهديدات الخارجية للصين وروسيا.

وأشار أن الحلفاء توافقوا على زيادة استثماراتهم المشتركة وضخ مزيد من الأموال في الموازنات المختلفة للناتو العسكرية منها والمدنية وأيضاً في مجال البنى التحتية.

كما أعلن أن الحلفاء اتفقوا على ادخال مفاهيم جديدة على سياساتهم مثل محاربة التغير المناخي، حيث قرروا الانضمام إلى الهدف العالمي المتمثل في الوصول إلى عالم خال من الكربون في أفق عام 2050.

ورحب المسؤول الأطلسي بتوافق الحلفاء على أهمية التعامل مع الصين بوصفها منافس وشريك في نفس الوقت، حيث “قطعنا طريقاً طويلاً قبل التوصل إلى توافق حول الأمر، ونحن نريد في نهاية الأمر إقامة حوار بناء مع الصين”، وفق تعبيره.

واستعرض الأمين العام للحلف بإسهاب التهديدات التي تفرضها بكين على الحلفاء خاصة تنامي أنشطتها العسكرية “الضارة”، حضورها القوي في مختلف القارات وتأثيرها على أمن الحلفاء عبر الفضاء الالكتروني وحملات التضليل، فـ”كل هذا يدفع باتجاه تطوير سياسة أطلسية موحدة”، كما قال.

ورداً على سؤال حول الفرق بين العمل مع الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب، وصف ستولتنبرغ الأمر بـ”المختلف تماماً”، إلا أنه نوه بأن المؤسسات هي أهم من الأفراد.

وأشار إلى أن الحلف استقى العبر من السنوات الماضية وتوصل إلى نتيجة مفادها أن الأهم هو البقاء معاً خاصة في الأوقات الصعبة حيث يتعاظم الشك.

يذكر أن زعماء دول الحلف ناقشوا أيضاً العلاقات مع روسيا والوضع في أفغانستان.