إيطاليا: 36 وفاة بكورونا وتسجيل 907 إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات لوزارة الصحة الايطالية صدرت مساء اليوم الاثنين تسجيل 36 وفاة بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، بينما بلغت الاصابات الجديدة 907 حالة.

الاصابات المعلنة أمس كانت 1390 إصابة والوفيات 26.

ويصل بذلك إجمالي الوفيات، منذ تفشي الوباء في شهر شباط/فبراير من العام الماضي، إلى 127 ألفا و38، والعدد التراكمي للذين اصيبوا بالفيروس إلى 4 ملايين و245 ألفا و779، من بينهم ثلاثة ملايين و960 ألفا و951 تعافوا من الجائحة.

ويبلغ عدد الحالات النشطة المؤكدة اليوم 157 ألفا و790 حالة (بإنخفاض قدره 2523)، من بينها 536 حالة لمرضى يتعالجون في وحدات العناية المركزة.

نسبة الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات للكشف عن الفيروس تبلغ 1.1%، بعد إجراء أكثر من 79 آلف فحص جزيئي ومستضدي خلال الـ24 ساعة الماضية.