المبعوث الأممي لسورية يدين بشدة الهجوم على مستشفى عفرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- أدان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية، غير بيدرسن، “بشدة، الهجوم على مستشفى الشفاء في مدينة عفرين” شمالي البلاد، والذي أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين من بينهم كوادر طبية، وتدمير أجزاء من المستشفى.

ورأى المبعوث الخاص في بيان صدر الاثنين بمقر الامم المتحدة في نيويورك “إن مثل هذه الهجمات المروعة على المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية والعاملين، غير مقبولة ويجب أن تتوقف”.

وشدد بيدرسن على أنه “يجب على جميع الأطراف الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين والأعيان المدنية”، مجددا دعوة الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى “المساءلة عن الجرائم المرتكبة في سورية”.

وأوضح المبعوث الاممي أن “هذا الهجوم والعنف المستمر يؤكدان مرة أخرى على أهمية وضع وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني في سورية وتجديد الجهود لإحراز تقدم في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 (2015)”.

وكانت الأمم المتحدة، قد كررت على لسان المتحدث باسمها ستيفان دوجاريك، مطلع الشهر الجاري، الاعراب عن قلقها حيال الأوضاع الإنسانية في سورية خاصة مع أزمة المعابر عبر الحدود، و”تدهور الوضع الإنساني لـ 13.4 مليون شخص محتاج”، واصفا العملية الإنسانية عبر الحدود مع تركيا بأنها “آخر شريان حياة لمنع وقوع كارثة إنسانية”.